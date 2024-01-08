Молодёжи предлагают финансовую подушку безопасности, или Добровольный сберегательный продукт для россиян от 18 лет

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Мурманская область. Арктика (16+)08.01.24 14:30

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В этом году в России заработает новый финансовый инструмент — программа долгосрочных сбережений граждан (ПДС).

В июле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Он вступает в силу с января 2024 года. Подготовкой инициативы занимались Минфин и ЦБ.

Как пишут «Известия». Основная цель нового инструмента — формирование дополнительного дохода россиян после выхода на пенсию и создание финансовой подушки безопасности, говорится в документе властей.

ПДС — это добровольный сберегательный продукт для россиян от 18 лет. Чтобы участвовать в программе, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Граждане самостоятельно делают взносы на свой счёт — размер и периодичность выплат определяются с НПФ. Также можно перевести пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год, если они есть.

В первые три года после вступления в программу государство будет увеличивать эти вложения. Софинансирование может составить максимум 36 тысяч рублей в год. Сумма софинансирования зависит от дохода участника ПДС. Так, если он зарабатывает до 80 тысяч в месяц, то формула такая — 1 рубль взноса на 1 рубль от государства. То есть, чтобы получить 36 тысяч от властей, нужно за 12 месяцев внести столько же.

По программе положены периодические выплаты на срок от 10 лет или пожизненно. Их можно будет начать получать уже через 15 лет после вступления в ПДС или по достижении 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Закон также предусматривает перечисление всей суммы единовременно, если такая возможность прописана в договоре.

Деньги можно забрать досрочно, но без учёта инвестдохода, накопительной пенсии и средств софинансирования государства. Однако особые жизненные ситуации (например, болезнь, потеря кормильца) позволяют снять всю сумму без потерь. При этом средства в рамках программы наследуются.

В пенсионных фондах ожидают присоединения 1,5 млн участников в первый год запуска продукта. Однако технически программа будет готова только во втором полугодии.

Комментарии

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