«Молодёжка ОНФ» пополняет фонды пострадавших от пожара библиотек

Участники региональных команд «Молодёжки ОНФ» помогают пополнить книжные фонды отдаленных библиотек, пострадавших от пожаров. Сбор и доставка литературы проходят в Мурманской области и Республике Марий Эл в рамках всероссийской акции «Марафон добра для сельских библиотек».

В середине сентября этого года в библиотеке небольшого села Чапома Мурманской области произошёл пожар. В огне погибло более пяти тысяч экземпляров книг, журналов и газет. Чтобы восполнить потерю, областная научная библиотека бросила клич в СМИ и соцсетях – помочь сельскому учреждению. Идею поддержала команда «Молодёжки ОНФ», которая запустила сбор книг для дальнейшей их передачи.

К сбору книг для библиотеки Чапомы присоединяются десятки жителей региона. В общую копилку внёс вклад и уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов. Он передал художественные произведения классиков русской и зарубежной литературы.

- «Молодёжка ОНФ» проводит очень хорошую и нужную акцию по сбору литературы для сельских библиотек. Зачастую сами библиотеки не могут закупить большое количество книг из-за ограниченного бюджета, поэтому такая помощь им необходима. Недавно узнал о том, что сгорела библиотека в отдаленном селе Чапома, и молодежь объявила сбор книг. Конечно, решил поддержать. Сегодня важно объединиться и помочь, чтобы люди почувствовали заботу всех жителей Мурманской области, - отметил Михаил Шилов.

Труднодоступное село Чапома находится в 300 километрах от районного центра. Добраться до него можно только воздушным транспортом, поэтому доставлять книги участники команды будут вместе с сотрудниками научной библиотеки при поддержке органов власти. За несколько дней «Молодёжке ОНФ» удалось собрать более 500 книг, сегодня сбор продолжается.

Более 200 книг передали участники команды «Молодёжки ОНФ» в библиотеку поселка Мариец Республики Марий Эл. Пожар здесь произошел несколько лет назад, но учреждение до сих пор не оправилось от его последствий. Сегодня библиотека находится во временном помещении, площадью около 12 кв. метров.

- В этом году администрация района выкупила здание магазина под Дом Культуры, где отвела небольшое помещение и библиотеке. Чтобы окончательно туда переехать, нужен ремонт и стеллажи. Надеюсь, что скоро книги найдут свое место на полках в новой библиотеке. Литература, которую передали ребята, очень ценная. Сегодня поставлю дополнительный стеллаж и размещу информацию о команде «Молодёжки ОНФ». Чтобы наши читатели знали, что есть такие неравнодушные юноши и девушки, за которыми будущее нашей страны. Огромная вам благодарность за это, - поделилась руководитель библиотеки поселка Мариец МБУ Мари-Турекская МПЦБ Разиля Гарипова.

- В прошлом году в рамках «Марафона добра» мы передали 57 тысяч книг в сельские библиотеки 76 регионов страны. Сразу после старта акции люди стали приносить литературу из домашних архивов. После такого отклика, мы с партнерами решили продолжить пополнение книжных фондов сельских библиотек и в этом году, - подчеркнул член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Напомним, всероссийская акция «Марафон добра для сельских библиотек» стартовала в феврале 2020 года.