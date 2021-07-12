Молодёжная хоккейная сборная представит Мурманскую область в Первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги
10 июля министр спорта Мурманской области Светлана Наумова посетила просмотровые сборы для формирования состава молодёжной хоккейной команды. На мероприятии присутствовали главный тренер команды Александр Юньков, его помощник Александр Кацевич и тренер по вратарям.
Напомним, по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было принято решение о создании молодежной хоккейной команды, которая будет участвовать в Первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги в сезоне 2021-2022г.— молодёжного турнира по хоккею с шайбой.
«Процесс создания команды очень сложный и многогранный, он требует решения многих вопросов, поэтому мы создали оперативно-рабочую группу для контроля процесса отборочного этапа и создания должных условий для игроков», - пояснила руководитель регионального министерства спорта Светлана Наумова.
В Мурманске организованы отборочные просмотры игроков, которые проходят на базе ледовой арены «Метеор» и продлятся до 11 июля. Всего для участия в сборах были приглашены 62 спортсмена, которые представляют не только Мурманскую область, но и другие регионы России.
Светлана Наумова пообщалась с тренерским составом команды и президентом Федерации хоккея Мурманской области Андреем Нифантьевым о ходе отборочных мероприятий в молодежную команду.
Как сообщает региональное Министерство спорта, с 12 июля начинается второй этап формирования команды - предсезонные сборы. К концу августа после контрольных игр будет полностью укомплектован состав молодёжной сборной. Начало соревнований запланировано с 15 сентября.