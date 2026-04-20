В Мурманске открыли мемориальную доску Герою России Роману Манкевичу
Мурманская область. Арктика (16+)20.04.26 16:00

Молодёжная политика – в числе приоритетных направлений власти

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту под председательством Германа Иванова. Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию о результатах деятельности Комитета молодежной политики Мурманской области за прошлый год.

Отмечалось, что в регионе создаются условия для успешной социализации, самореализации и развития молодых людей, поддержки их инициатив и вовлечения в социально-экономическое развитие области. Основной упор делается на воспитание гражданской ответственности и активной позиции, любви к Родине, вовлечение в добровольчество, популяризацию спорта, создание равных возможностей для всех молодых северян, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, укрепление традиционных семейных ценностей и повышение значимости ответственного родительства. В числе новых направлений работы, получивших положительный отклик, – развитие молодёжного предпринимательства.

Важной составляющей работы с молодёжью является грантовая поддержка.

Социальные проекты охватывают все аспекты работы с молодёжью, предоставляя возможности для их самореализации. Участие в таких проектах позволяет молодым людям не только реализовывать свои идеи, но и активно способствовать развитию общества.

Герман Иванов отметил, что ежегодно при обсуждении доклада комитета молодёжной политики региона видно, какие были достижения в этой сфере и что еще необходимо доработать:

— В целом работу ведомства оцениваю положительно. Вся комплексная система поддержки полностью востребована нашей молодёжью. Конечно, ещё есть к чему стремиться, но мы на правильном пути.

Депутат также подчеркнул, что направление молодёжной политики остаётся в числе приоритетных на протяжении многих лет.

В рамках обсуждения депутаты заострили внимание на активизации работы по пропаганде здорового питания.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34154/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области снижается шестой месяц подряд-PRO Валюту (16+)Курсы евро провалился почти на 1,25 рубля, доллар теряет почти 82 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)В центре Мурманска продолжают обновлять старые коммунальные сети-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Депутаты корректируют региональный закон об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
