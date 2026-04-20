Молодёжная политика – в числе приоритетных направлений власти

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту под председательством Германа Иванова. Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию о результатах деятельности Комитета молодежной политики Мурманской области за прошлый год.

Отмечалось, что в регионе создаются условия для успешной социализации, самореализации и развития молодых людей, поддержки их инициатив и вовлечения в социально-экономическое развитие области. Основной упор делается на воспитание гражданской ответственности и активной позиции, любви к Родине, вовлечение в добровольчество, популяризацию спорта, создание равных возможностей для всех молодых северян, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, укрепление традиционных семейных ценностей и повышение значимости ответственного родительства. В числе новых направлений работы, получивших положительный отклик, – развитие молодёжного предпринимательства.

Важной составляющей работы с молодёжью является грантовая поддержка.

Социальные проекты охватывают все аспекты работы с молодёжью, предоставляя возможности для их самореализации. Участие в таких проектах позволяет молодым людям не только реализовывать свои идеи, но и активно способствовать развитию общества.

Герман Иванов отметил, что ежегодно при обсуждении доклада комитета молодёжной политики региона видно, какие были достижения в этой сфере и что еще необходимо доработать:

— В целом работу ведомства оцениваю положительно. Вся комплексная система поддержки полностью востребована нашей молодёжью. Конечно, ещё есть к чему стремиться, но мы на правильном пути.

Депутат также подчеркнул, что направление молодёжной политики остаётся в числе приоритетных на протяжении многих лет.

В рамках обсуждения депутаты заострили внимание на активизации работы по пропаганде здорового питания.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34154/