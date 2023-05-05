Молодёжная занятость: на рынке труда наметился новый трен на наём самых молодых

Аналитика рынка труда свидетельствует, что по сравнению с показателями начала 2021 года на рынке труда растёт спрос на самых юных работников, а именно школьников. Так, по сравнению с началом 2021 года число вакансий для школьников в целом по стране выросло в 6 раз.

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выявили, что на российском рынке труда наметился новый тренд, работодатели стали чаще размещать вакансии и приглашать на работу школьников и начинающих специалистов.

Аналитика рынка труда свидетельствует, что по сравнению с показателями начала 2021 года на рынке труда растёт спрос на самых юных работников, а именно школьников. Так, по сравнению с началом 2021 года число вакансий для школьников в целом по стране выросло в 6 раз. При это резюме молодёжи до 18 лет также активно пополняют базу резюме hh.ru: +79% новых резюме на данный момент по сравнению с показателями двухгодичной давности (наглядно на графике).

Кроме того, упрощение трудоустройства подростков до 18 лет, которое сейчас обсуждается на законодательном уровне также способствует росту спроса у бизнеса на труд молодых работников. Более того, демографическая ситуация (нехватка работников в возрасте от 25 до 30 лет) коснулась и приглашений таких соискателей на работу. В данном случае аналитики hh.ru видят, что доля приглашений на собеседования и работу для соискателей 19-30 лет снизилась на 6,5% в пользу других возрастов. Школьники, а также, наоборот, возрастные соискатели (55+) стали чаще получать приглашения на собеседования и работу от компаний (наглядно в таблице).

На данный момент чаще всего школьников приглашают на работу в качестве курьеров (53% вакансий или каждая вторая вакансия, подходящая для школьника). На втором месте по спросу у работодателей и возможности трудоустройства для школьников – профессия промоутера (11% вакансий), а третьем месте – клиентский менеджер (6%). Также школьники без труда смогут устроиться работать в качестве оператора колл-центра, продавца-консультанта, официанта, комплектовщика заказов, секретаря и уборщика.