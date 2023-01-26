Молодёжное пространство с творческим акцентом «СОПКИ.21А» открыли в Мурманске в День студента

Молодёжное пространство с творческим акцентом «СОПКИ.21А» открыли в Мурманске в День российского студенчества. Вчера его посетил глава региона Андрей Чибис

«Мы первый регион, который создал серию бесплатных мест различной направленности для молодёжи. Это уже 25-е пространство в регионе, и оно получилось классным, атмосферным, стильным, здесь есть всё для творческих ребят, для самовыражения. Инициатива в прошлом году исходила от студентов МГТУ, которые занимались театральным искусством и искали место для репетиций и выступлений. Мы выполнили их просьбу. Это прекрасный проект и настоящий символический подарок к студенческому празднику», – отметил губернатор.

Пространство будет работать на базе и в коллаборации с Центром современного искусства, расположенным на улице Софьи Перовской, 21а. Здесь установлено профессиональное звуковое и осветительное оборудование, экран, есть зрительный зал, гримерки, зоны для мастер-классов и лектории, кофейная зона, реализована инклюзивная среда. Можно проводить разноформатные мероприятия численностью до 200 человек.

«Я поздравляю всех вас с Днём российского студенчества. Не бойтесь проявлять себя, активно участвуйте в мероприятиях, организуйте что-то своё и обязательно приходите в новое пространство, реализуйте инициативы. Жгите. Я бы и сам с удовольствием проводил здесь время», – обратился Андрей Чибис к студентам в ходе мероприятия.

Больше информации об открытых пространствах региона размещено на портале «Наш Север», напоминает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru