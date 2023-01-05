Мурманская область. Арктика (16+)05.01.23 15:00
Молодёжное пространство «СОПКИ» приглашает в гости
На январских каникулах мурманчан ждут в молодёжном пространстве «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16). Здесь гостям понравятся настольные и компьютерные игры, книги, а также будет интересно принять участие в тематических мероприятиях.
Как сообщает администрация города Мурманска, одно из них прошло 4 декабря - на мастер-классе ребята научились составлять карты желаний «Исполняй свои мечты», свои работы они представили на плакатах.
«СОПКИ» будут открыты 5, 6 и 8 января с 12 до 19 часов.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24106&page=1
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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