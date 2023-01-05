Молодёжное пространство «СОПКИ» приглашает в гости

На январских каникулах мурманчан ждут в молодёжном пространстве «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16). Здесь гостям понравятся настольные и компьютерные игры, книги, а также будет интересно принять участие в тематических мероприятиях.

Как сообщает администрация города Мурманска, одно из них прошло 4 декабря - на мастер-классе ребята научились составлять карты желаний «Исполняй свои мечты», свои работы они представили на плакатах.

«СОПКИ» будут открыты 5, 6 и 8 января с 12 до 19 часов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24106&page=1