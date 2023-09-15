Молодёжное пространство «СОПКИ» проводит День открытых дверей

Мероприятие пройдёт в субботу, 16 сентября, с 14 до 20 часов в «СОПКАХ» в Мурманске на улице Нахимова, 17.

Для гостей предусмотрена развлекательная программа: интеллектуальный квиз, турниры по компьютерным и настольным играм, возможность снять видео с помощью видеоспиннера или игра в аэрохоккей.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 18 часов состоится мастер-класс по изготовлению закладки для книг на акварельной бумаге. Количество мест на мастер-класс ограничено, необходима предварительная запись через сообщения группы. (12+)

«СОПКИ» — уникальные пространства, в которых молодёжь из Мурманской области может получать дополнительное образование, проводить время, участвуя в различных мероприятиях, заниматься спортом. Проект «СОПКИ» является участником всероссийского конкурса лучших региональных практик на портале достижения.рф. Поддержать проект можно по ссылке: https://достижения.рф. Регистрация не требуется.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25703&page=1