Молодёжную хоккейную команду Мурманской области назвали «Арктика»

Хоккейное сообщество региона определилось в выборе названия молодёжной команды. Объединение юных игроков будет выступать под именем «Арктика».

«Спортсмены рассматривали такие варианты, как «Викинги», «Косатки», «Севморпуть», «Морские хищники», – рассказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. – Мурманск – столица Арктики. И окончательный вариант названия команды был выбран в связи с перспективным направлением развития нашего региона, он полностью отражает боевой настрой игроков, их стремление к победам».

Напомним, 11 июля завершились просмотровые сборы на ледовой арене «Метеор». Лучшие игроки Мурманской области и других регионов России боролись за место в составе команды для предсезонной подготовки.

На этой неделе спортсмены проходят медицинский осмотр, в их числе – семь ребят из Мурманска, Оленегорска и города Полярные Зори. Окончательный состав команды определится в конце августа. Сейчас разрабатывается дизайн логотипа объединения и формы хоккеистов.

В текущем году Мурманская область готовится впервые принять участие в Первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги. Календарь игр утвердят в конце лета, сообщает Министерство спорта Мурманской области.