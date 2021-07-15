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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.21 15:30

Молодёжные активисты и представители органов государственной власти определили основные направления совместной антикоррупционной работы

Векторы совместной антикоррупционной деятельности органов государственной власти и молодёжных активистов стали темой межведомственного совещания, состоявшегося в региональном правительстве. В нём приняли участие представители регионального управления по реализации антикоррупционной политики, комитета молодёжной политики, министерства образования и науки, министерства информационной политики, а также вузов Мурманской области.

«Сегодня дан старт новому уровню взаимодействия с молодёжью в сфере противодействия коррупции. Необходимо открыто говорить с молодыми людьми о проблемах. Именно в обсуждении будут формироваться новые и успешные практики», – отметил начальник регионального антикоррупционного ведомства Артём Долгов.

Участники встречи выделили основные направления совместной антикоррупционной работы: усовершенствование информационно-просветительской работы в образовательных учреждениях, выстраивание конструктивного диалога между молодёжью и органами государственной власти, создание молодёжного лидерского пула, способного к реализации работы по профилактике коррупции.

Председатель комитета молодёжной политики Егор Хаценко рассказал о конкурсе заявок на выделение грантов. Так, в одной из номинаций определена антикоррупционная тематика. Заявки могут подать физические лица, которые представят на конкурс социальный проект в таком направлении.

В завершение совещания участники сошлись во мнении, что антикоррупционную работу необходимо продолжать с учётом потребностей молодёжи. Все новые решения, предложения должны быть системно и комплексно проработаны и растиражированы на территории Мурманской области.

Как сообщает Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области, итогом рабочей встречи также стала разработанная дорожная карта, план профилактических мероприятий, решение о создании антикоррупционных комиссий при вузах и проведении творческого молодёжного форума «Честный север».

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