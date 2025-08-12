Кошелёк: почти половина россиян-клиентов МФО берут займы для оплаты ЖКХ и базовых нуждПравительство РФ занялось комплексной трансформацией государственных услуг
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.08.25 17:00

Молодёжные инициативы Мурманской области получили грантовую поддержку

В 2025 годах правительство Мурманской области и федеральные фонды поддержали 36 молодежных проектов региона грантами. Инициативы направлены на решение социальных проблем и развитие Мурманской области.

В 2025 году 17 проектов получили поддержку от правительства Мурманской области на общую сумму 9,5 млн рублей. «Правительство Мурманской области, по решению губернатора Андрея Чибиса, ежегодно поддерживает молодёжные инициативы грантами. Это важная инвестиция в будущее региона, в развитие активной и талантливой молодёжи», — отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

В 2025 году молодёжь Мурманской области получила федеральную поддержку по нескольким направлениям: 11 проектов стали победителями конкурса «Росмолодежь.Гранты» и получили финансирование на общую сумму 5,97 млн рублей, 7 проектов победили в конкурсе Фонда президентских грантов и получили более 17 млн рублей, а проект «Новое поколение выбирает фолк!» стал победителем конкурса «Движение Первых» и получил более 680 тысяч рублей.

В обсуждении этого вопроса принял участие и председатель областной Думы Сергей Дубовой.

— Такая мера, реализуемая правительством области, стала важной составляющей комплекса мер, направленных на поддержку талантливой и активной молодёжи, создания условий для её развития и самореализации на родной земле. Важно, что наши молодые люди всё чаще участвуют и в федеральных грантовых конкурсах, где отмечается высокий уровень подготовки их проектов, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Отрадно, что инициативы затрагивают самые разные стороны нашей повседневной жизни, а некоторые и решение сложных проблем. Это говорит о том, что молодому поколению северян не безразлично то, что происходит вокруг, они стремятся внести свой вклад в повышение качества жизни земляков.

Подробная информация о грантах и конкурсах для молодежи доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551645/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: почти половина россиян-клиентов МФО берут займы для оплаты ЖКХ и базовых нужд-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 20 копеек, евро потерял 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области за неделю отработано 70% сообщений жителей в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»