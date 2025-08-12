Молодёжные инициативы Мурманской области получили грантовую поддержку

В 2025 годах правительство Мурманской области и федеральные фонды поддержали 36 молодежных проектов региона грантами. Инициативы направлены на решение социальных проблем и развитие Мурманской области.

В 2025 году 17 проектов получили поддержку от правительства Мурманской области на общую сумму 9,5 млн рублей. «Правительство Мурманской области, по решению губернатора Андрея Чибиса, ежегодно поддерживает молодёжные инициативы грантами. Это важная инвестиция в будущее региона, в развитие активной и талантливой молодёжи», — отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

В 2025 году молодёжь Мурманской области получила федеральную поддержку по нескольким направлениям: 11 проектов стали победителями конкурса «Росмолодежь.Гранты» и получили финансирование на общую сумму 5,97 млн рублей, 7 проектов победили в конкурсе Фонда президентских грантов и получили более 17 млн рублей, а проект «Новое поколение выбирает фолк!» стал победителем конкурса «Движение Первых» и получил более 680 тысяч рублей.

В обсуждении этого вопроса принял участие и председатель областной Думы Сергей Дубовой.

— Такая мера, реализуемая правительством области, стала важной составляющей комплекса мер, направленных на поддержку талантливой и активной молодёжи, создания условий для её развития и самореализации на родной земле. Важно, что наши молодые люди всё чаще участвуют и в федеральных грантовых конкурсах, где отмечается высокий уровень подготовки их проектов, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Отрадно, что инициативы затрагивают самые разные стороны нашей повседневной жизни, а некоторые и решение сложных проблем. Это говорит о том, что молодому поколению северян не безразлично то, что происходит вокруг, они стремятся внести свой вклад в повышение качества жизни земляков.

Подробная информация о грантах и конкурсах для молодежи доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551645/#&gid=1&pid=1