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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.25 17:30

Молодёжные кинопроекты, посвящённые Северу и его жителям, получат грантовую поддержку по 500 тысяч рублей

Мурманская область продолжает поддерживать творческие инициативы молодых авторов — подведены итоги конкурса на предоставление грантов на реализацию кинопроектов молодежи. В 2025 году гранты губернатора Мурманской области в размере 500 тысяч рублей получат два короткометражных фильма, посвящённых Северу и его жителям.

Победителями конкурсного отбора стали Янина Костицына с проектом «Глазами леса» и Алиса Леващенко с фильмом «Viva, Фидель».

Фильм «Глазами леса» расскажет о девочке, которая решает остановить беду, пришедшую в северную деревню, и отправляется в лес по тропе духов. Съёмки пройдут в августе в Ловозерском районе. К проекту привлечены молодые кинематографисты из Санкт-Петербурга, планируется участие местных консультантов и экспертов по культуре коренных народов Кольского полуострова.

Фильм «Viva, Фидель» — история мурманчанина, который неожиданно попадает в прошлое — в 1963 год, в день визита Фиделя Кастро в Мурманск. Над фильмом работают студенты Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Продюсер и сценарист — уроженцы Мурманска. К съёмкам, которые пройдут в сентябре и октябре, будут привлечены актёры мурманских театров, танцевальные коллективы, массовка из числа жителей города. Особое внимание создатели уделяют визуальной реконструкции эпохи 60-х.

Оба фильма будут завершены до конца 2025 года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, конкурс грантов для молодёжных кинопроектов реализуется по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере — жить!» с 2021 года. За это время реализовано 14 кинопроектов. Поддержка подобных инициатив открывает молодым творцам путь к профессиональной реализации, содействует развитию регионального кинопроизводства и продвижению образа Мурманской области на всероссийском и международном уровнях.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550912/#&gid=1&pid=1

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