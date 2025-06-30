Молодёжные проекты Мурманской области получили 9,5 млн рублей на реализацию

В Мурманской области 17 молодёжных проектов получили грантовую поддержку на общую сумму 9,5 млн рублей. Средства направлены на развитие молодёжного предпринимательства, патриотическое воспитание, психологическую поддержку семей и другие социально значимые направления. Более 10 тысяч жителей региона станут участниками этих инициатив до конца 2025 года.

«Поддержка молодёжных инициатив — важная составляющая развития региона. Реализация этих проектов позволит создать новые возможности для самореализации молодежи, вовлечь её в общественную жизнь и внести вклад в развитие Мурманской области», — подчеркнула председатель регионального комитета молодёжной политики Мария Чернышева.

Среди победителей конкурса, объявленного ко Дню молодёжи, — программа «Молодой бизнес Арктики», получившая грант в размере 877639 рублей. Программа направлена на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность и способствует развитию экономической активности молодого населения. Ключевые мероприятия включают выездные мотивационно-образовательные мероприятия, создание видеоподкастов с историями молодых предпринимателей и региональный форум «Молодой бизнес Арктики».

Ещё один поддержанный проект — программа патриотического воспитания «Три Ивана — три легенды войны», получившая грант в размере 850000 рублей. Программа предусматривает создание документального фильма о трёх ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, основанного на архивных документах и личных историях. После завершения работы над фильмом состоится премьерный показ с обсуждением.

Грантовую поддержку на сумму 400000 рублей получил социальный проект «Мы — семья». Комплексная мотивационная программа направлена на психологическую поддержку и творческую самореализацию семей, проживающих в Мурманске и на территории военных гарнизонов Мурманской области. Проект подразумевает создание сообщества молодых семей в регионе и предполагает проведение ряда мероприятий, направленных на повышение значимости внутрисемейных ценностей и семейных традиций. Более 100 семей посетят творческие мастерские и примут участие в психологических трансформационных играх.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, всего к участию была подана 91 заявка. Подробная информация о победителях конкурсного отбора, их рейтинге и размере гранта доступна в соответствующих протоколе подведения итогов и приказе комитета молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549488/#&gid=1&pid=1