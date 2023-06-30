Молодёжные проекты по профилактике коррупции планируют поддержать грантами

В Правительстве Мурманской области подвели итоги реализации в 2022 году мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Этой теме было посвящено очередное заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Как отметил руководитель регионального Управления по реализации антикоррупционной политики Михаил Пшеничный, проведение мероприятий в этой сфере губернатор Мурманской области Андрей Чибис держит на особом контроле. Повышенная актуальность данного вопроса обусловлена проводимой в настоящее время специальной военной операцией и действующей в отношении нашей страны санкционной политикой недружественных стран. В 2022 году в Мурманской области совершенствовались антикоррупционные инструменты, в законодательстве о противодействии коррупции устранены пробелы и неурегулированные вопросы. Запланированные мероприятия выполнены в полном объёме.

Также на заседании комиссии рассмотрены вопросы профилактики коррупционного поведения в молодежной среде и повышении эффективности мероприятий по антикоррупционному просвещению. Министерство образования и науки совместно с Комитетом молодежной политики и Мурманским арктическим университетом предложили ряд инициатив, чтобы шире привлечь молодежь к антикоррупционной работе.

Так, планируется поддержать молодёжные проекты региональными и федеральными гранатами, привлечь образовательные организации, экспертов от общественных организаций, активно использовать площадки Российского общества «Знание». Кроме того, в регионе активно реализуется социально-просветительский проект «Конституция и молодёжь» в рамках соглашения между Управлением и аппаратом при уполномоченном по правам человека Мурманской области, в Мурманском арктическом университете в 2022 году реализован грант Школы правового просвещения «Честность дороже всего», в этом году Управлением запущен медиапроект «Работай честно – выбирай путь без коррупции!». В антикоррупционном ведомстве считают, что мероприятия должны реализовываться системно и быть направлены на последовательное и целенаправленное формирование личности, нетерпимости к коррупции и повышение правовой грамотности среди молодёжи.

Фото: https://gov-murman.ru