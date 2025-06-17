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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.25 17:30

Молодёжные пространства «СОПКИ» Мурманской области предлагают летние мероприятия для более 15 тысяч молодых северян

Молодёжные пространства «СОПКИ» Мурманской области подготовили насыщенную летнюю программу, включающую более 220 мероприятий, которые охватят 15 тысяч молодых людей. Цель программы – не только организация досуга, но и вовлечение молодежи в общественную жизнь региона, развитие их профессиональных и личностных компетенций, формирование активной гражданской позиции и создание новых социальных связей.

«Мы стремимся создать для молодёжи Мурманской области современную и комфортную среду, где каждый сможет найти занятие по душе и реализовать свой потенциал», – отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

В летней программе представлены музыкальные события, творческие мастер-классы, вечера настольных игр, интеллектуальные турниры, патриотические мероприятия. С 11 июня стартовал информационно-просветительский проект «Кино Северной Родины», в рамках которого ежемесячно к государственным праздникам будут проходить кинопоказы патриотических фильмов с участием экспертов.

С полной афишей мероприятий можно ознакомиться на портале «Молодая Арктика».

В рамках программы также запланировано 30 мероприятий, направленных на профилактику негативных социальных явлений, обучение навыкам безопасного поведения в интернете и пропаганду здорового образа жизни.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в Мурманской области действует 32 молодёжных пространства «СОПКИ», а также два областных пространства в Мурманске: Центр современного искусства «СОПКИ.21А» и пространство для волонтеров «СОПКИ.ДОБРО».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548508/#&gid=1&pid=1

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