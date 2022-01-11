Молодёжные пространства «СОПКИ.SPORT» и «СОПКИ.ART» появятся в Мурманске в этом году

В этом году в Мурманске появятся новые открытые молодёжные пространства «СОПКИ.SPORT» и «СОПКИ.ART», об этом сообщает региональный комитет молодёжной политики.

Напомним, по поручению губернатора Андрея Чибиса специалисты ведомства проанализировали наличие инфраструктуры для организации досуга молодёжи в регионе. Было выявлено, что в муниципалитетах таких мест не хватает.

По инициативе главы региона началось создание точек притяжения для молодёжного актива. Такие площадки позволят усилить возможности муниципальных образований по организации содержательного досуга для подростков, а также по поддержке и развитию молодёжных проектов. Здесь северяне смогут развивать свои способности, интересно проводить время, получать новые полезные навыки и знания, не покидая пределы родных городов.

В 2021 году начали работу 9 молодёжных пространств. В Ревде, Апатитах, Коле, Оленегорске, Североморске и Умбе они оформлены в рамках оригинальной региональной концепции «СОПКИ». В Ковдоре, Апатитах и Кандалакше – в рамках концепции «Arctic/Space», разработанной дизайн-заводом «Флакон» (г. Москва).

Планируется, что до конца 2022 года в Мурманской области откроются 17 креативных, отвечающих современным потребностям молодёжи, пространств.

Кроме того, комитетом молодёжной политики совместно с Министерством спорта и Министерством культуры региона будет реализована новая программа под единым брендом «СОПКИ» – молодёжные пространства формата «СОПКИ.SPORT» и «СОПКИ.ART». Их открытие поможет в популяризации спорта на территории региона, поддержке арт-сообщества, а также создании альтернативных вариантов времяпрепровождения молодёжи.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, молодёжные пространства открыты для всех желающих. Модульный формат и современное оборудование позволяют организовывать мероприятия разных форматов: лекции и мастер-классы, встречи с известными людьми, реализовывать образовательные программы. Также доступен коворкинг для комфортной индивидуальной и групповой работы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434457/#&gid=1&pid=1