Молодёжных пространств «СОПКИ» в Мурманской области станет больше

В 2024 году в Мурманске запланировано открытие трёх молодёжных пространств «СОПКИ»: на базе молодёжных центров по адресам: ул. Капитана Маклакова, 25 и ул. Софьи Перовской, 39, а также во Дворце культуры «Судоремонтник» (Росляково, ул. Заводская, 1).

В новых пространствах будут оборудованы зоны для развития, встреч, семинаров, дискуссий, а также игровая локация и место для отдыха с доступом в интернет. Это будут пространства для молодых людей, где они смогут знакомиться друг с другом, делиться накопленным опытом и вдохновляться новыми идеями.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, «СОПКИ» – это уникальный проект, благодаря которому на территории Мурманской области создается современная инфраструктура, наполненная эффективной содержательной деятельностью для успешной социальной, профессиональной и творческой самореализации молодежи.

За три года реализации проекта в регионе открыто 25 молодежных пространств под брендом «СОПКИ» практически во всех муниципальных образованиях Мурманской области.

Кроме того, в 2024 году будет открыто ещё пять молодёжных пространств «СОПКИ» в ЗАТО г. Североморск, Сафоново, Алакуртти и Печенге.

Фото: https://gov-murman.ru