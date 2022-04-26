Молодёжный актив региона участвует в мероприятиях по сохранению памятников военной истории

Вчера на оперативном совещании, прошедшем в правительстве Мурманской области, председатель регионального комитета молодёжной политики Егор Хаценко рассказал о проводимой работе по сохранению памятников с участием молодёжи.

На территории региона находится 405 памятников военной истории и 294 воинских захоронения, в том числе 183 – относящихся к периоду Великой Отечественной войны.

Муниципальными образованиями в целях приобщения подрастающего поколения к сохранению памяти о подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны, формирования чувства патриотизма и гордости за военное прошлое России активно привлекаются к организации и проведению мероприятий по сохранению памятников военной истории молодёжные активы муниципальных образований: специалисты крупных организаций; представители военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, казачьих объединений, юнармейского движения.

При их участии организуются и проводятся мероприятия по благоустройству захоронений и территорий памятников: очистке от снега, уборке травы и мусора, наведению порядка, покраске, высадке цветов, восстановлению элементов памятников.

Молодые люди активно участвуют в молодёжных военно-патриотических экспедициях и полевых выходах.

В ходе таких мероприятий осуществляется проверка состояния захоронений, могил, обелисков, уточняются списки захороненных, производятся снятие координат местонахождения захоронений для учёта, фотосъёмка захоронений, очищение захоронений от растительности, мусора, работы по внешнему благоустройству могил, памятников.

Мероприятия, как правило, начинаются с апреля-мая, когда активно начинает таять снег, и продолжаются до поздней осени.

За 2021 год было проведено 108 подобных патриотических мероприятий на 135 объектах военной истории, участие в них приняли свыше 1,5 тысячи человек из числа молодёжи региона.

За прошедший период 2022 года на территории 41 объекта уже проведено 29 мероприятий, целью которых стало наведение порядка на воинских захоронениях и памятниках. Их участниками стали 316 молодых северян. Среди них: акция «Чтобы помнили» с участием молодых специалистов Ковдорского ГОКа; экологическая акция «Наша память», проведенная волонтерами ЗАТО Александровск; субботники на воинских захоронениях и мемориальном кладбище в ЗАТО г. Североморск, в Мончегорске, Кировске и ЗАТО г. Островной.

В 2022 году дан старт Всероссийской акции «Дорога к обелиску»: проведены работы по очистке от снежного покрова территории памятного знака Герою Советского Союза ефрейтору Михаилу Ивченко и памятника героям 72-й Краснознаменной морской стрелковой бригады с привлечением представителей студенческих отрядов.

В преддверии торжественных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины, в конце апреля - начале мая во всех муниципальных образованиях с привлечением молодёжного актива, юнармейцев пройдут мероприятия по наведению порядка на памятниках военной истории, находящихся в черте муниципальных образований.

Как сообщает региональный комитет молодежной политики, до конца года запланировано проведение ещё 122 мероприятий, среди которых субботники, экологические акции, экспедиции, в ходе которых будут проведены мероприятия по благоустройству – покраске, очистке от мусора, зачистке загрязнений, помывке памятников, мемориалов, памятных досок, восстановлению элементов памятников, установке табличек на месте гибели, возложению и высаживанию цветов. Участниками станут свыше 1,4 тысячи молодых людей.

Егор Хаценко отметил, что очень важно не только привлекать молодёжь к участию в таких мероприятиях, но и поддерживать молодёжные инициативы по сохранению памятников военной истории. Это стало возможным в рамках конкурса молодёжных проектов на право получения грантов в форме субсидии на реализацию проектов патриотической направленности.

В заключение Егор Хаценко подчеркнул, что проведение подобных мероприятий способствует формированию в молодёжной среде патриотических чувств, ценностей, взглядов и убеждений, уважения к военному прошлому Кольского Заполярья, прививает чувства гордости, глубокого уважения к подвигам своих дедов и является основой историко-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457254962%2Fwall-171749274_22308