Молодёжный центр профилактики, который располагается на Ледокольном проезде, 7, было создан в мае 2020 года на базе МАУ «Объединение молодежных центров». В прошлом году проект центра «Молодёжь против рака» вошёл в десятку лучших в Российской Федерации в номинации «Оздоровительные технологии — 2021». Сейчас здесь идёт активная подготовка к его реализации.

Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи, а также вовлечение молодых мурманчан в сферу оказания помощи онкобольным и их родственниками. У руководителей центра есть чёткий план организации работы по укреплению общественного здоровья на территории города, в ближайшее время будет создан межведомственный совет с участием компетентных в этой области специалистов для реализации намеченных мероприятий.

В настоящие время Молодёжный центр профилактики также активно реализует программу Школа волонтёров-ЗОЖ «Равный-равному».

Обучение волонтёров по этому направлению проходит под руководством председателя врачебной палаты Мурманской области Сергея Агеева. В молодёжном центре добровольцев обучают принципам ЗОЖ и профилактике негативных явлений в молодёжной среде, а они, в свою очередь, проводят тренинги и игровые занятия по этим темам в образовательных учреждениях.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21773&page=1