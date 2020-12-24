«Молодёжный фейерверк» - два часа новогоднего эфира

25 декабря с 18.00 до 20.00 состоится прямая трансляция новогоднего эфира «Молодёжный фейерверк». На мероприятие приглашается молодёжь Мурманска.

Организаторами являются МАУ МП «Объединение молодёжных центров» и комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска.

В эфире молодёжь города поздравят глава муниципального образования город Мурманск Сысоев Андрей Иванович, глава администрации города Мурманска Никора Евгений Викторович и председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска Печкарева Татьяна Вадимовна.

В программе мероприятия поздравления, конкурсы, песни, танцы, знакомства с молодёжью города, итоги года, розыгрыши призов и множество подарков. Концерт пройдёт в онлайн-формате, в студию к ведущим приглашены представители самой активной молодёжи города и расскажут о значимых городских событиях 2020 года.

Прямой эфир будет проходить в группе в социальной сети «ВКонтакте» Молодёжь51 https://vk.com/molodezh51