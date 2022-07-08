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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.22 13:30

Молодёжный форум «ЭТНОМУРМАН» проходит в Териберке

С 8 по 10 июля в селе Териберка Кольского района проходит IV Молодёжный форум «ЭТНОМУРМАН», участниками которого стали инициативные представители молодёжи из Мурманска, Кировска, Кандалакши, Апатитов, Оленегорска, Ловозера, Пушного и Лопарской.

В течение трёх дней участников ждёт работа с экспертами в сфере государственной национальной и молодёжной политики, дискуссионные площадки по развитию навыков проектной деятельности, работа в команде с лидерами молодёжных организаций, представителями разных национальностей.

Деловую программу форума откроет семинар «Межкультурные коммуникации. Удивительные традиции мира», который проведёт тренер по проектному менеджменту, межкультурным коммуникациям и добровольчеству Ольга Лобанова.

Также участники обсудят способы информационного сопровождения реализации государственной национальной политики Российской Федерации вместе с Андреем Худолеевым, ответственным секретарем комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации.

Завершится работа первого дня лекцией на тему «Перспективы молодёжного предпринимательства в сфере сохранения культурного наследия народов России». Её проведет Николай Качин, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры российской истории факультета исторических и политических наук Томского государственного университета, член экспертного совета Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, председатель Томского регионального отделения молодеёной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ», член Общественной палаты Томской области.

В рамках второго дня планируется рассмотреть опыт участия во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, обсудить современное положение России в мире и сохранение культурного наследия народов в XXI веке.

В третий день форума «этномурманчане» будут работать над перспективами продвижения культурного наследия народов России в условиях развития этнотуризма в Мурманской области.

В ходе культурной программы молодых лидеров ждёт обзорная экскурсия по Териберке и участие в поморском фестивале «Рыбка-Окунёчек».

Цель мероприятия - гармонизация межнациональных отношений, содействие развитию молодёжных инициатив, самореализации молодёжи, взаимодействию межнациональных культур, повышение уровня знаний по истории и культуре народов, проживающих в Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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Инга
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Как можно получить открытку, если ты из далека?
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STariK
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FariSei
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