Молодёжный хоккейный клуб «Арктика» обыграл команду «Ямал» из Салехарда

11 и 12 ноября в Мурманске проходят матчи молодёжного хоккейного клуба «Арктика» в рамках первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги с командой «Ямал» из Салехарда. На вчерашней игре мурманские спортсмены одержали уверенную победу со счётом 6:3.

Напомним, молодёжная хоккейная команда в Мурманской области была создана по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Заполярных хоккеистов тренирует хабаровчанин Александр Юньков – участник девяти игровых сезонов Континентальной хоккейной лиги, выступавший, в том числе, за московский «Спартак».

Среди игроков команды – талантливые спортсмены из городов и регионов страны от Мурманска и Полярных Зорь до Москвы, Казани, Челябинска, Новосибирска и Владивостока. В текущем сезоне им предстоит провести за «Арктику» 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного первенства в конференции «Запад».

Как сообщает региональное Министерство спорта, все спортивные мероприятия в регионе, в том числе хоккейные матчи, проходят строго с соблюдением противоэпидемических мер. Для тех, кто не может посетить игры в Ледовом дворце в Мурманске, организованы трансляции. Ссылки размещаются в аккаунтах молодёжного хоккейного клуба «Арктика» в социальных сетях.