Молодёжный медиацентр в Мончегорске готовится к началу работы

В начале 2020 года Мончегорский городской центр культуры выиграл грант благотворительной программы «Мир новых возможностей», организованной ГМК «Норильский никель». На реализацию проекта «PROМончегорск» в номинации «Полюс будущего» было выделено 1,5 млн рублей.

В центре «PROМончегорск» молодёжь сможет обучиться фотоделу и векторной графике с использованием современной техники: фотоаппаратов, объективов, камеры, лампы для подсветки, графических планшетов и ноутбуков.

Сейчас идёт подготовка к встрече с юными творцами, в здании центра проводится ремонт, проходит закупка необходимого технического оборудования. Открытие запланировано на 1 сентября.

Сотрудники центра готовы как к очной, так и к онлайн-форме проведения занятий.