Молодёжный парламент отчитался перед депутатами Мурманской облдумы

Состоялось заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Германа Иванова. В центре внимания депутатов был доклад о результатах деятельности Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе за 2025 год, который представил председатель палаты Павел Хлопонин.

Отмечалось, что в прошлом году Молодёжный парламент продолжил работу как связующее звено между молодёжью и законодательным органом региона. Основной акцент был сделан на участии в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, развитии просветительских проектов, межрегиональном взаимодействии молодёжных парламентов и продвижении инициатив в сфере молодёжной политики.

- Одним из ключевых событий прошлого года стало проведение Международной патриотической акции «Диктант Победы - 2025» на площадке Мурманской областной Думы, - отметил Павел Хлопонин. - С инициативой организовать одну из региональных площадок в областной Думе выступил Молодежный парламент. Также в прошлом году представители парламента приняли участие в обсуждении вопросов наставничества участников специальной военной операции в патриотическом воспитании и социализации детей и молодёжи. В качестве региональной практики был представлен проект «Арктический диалог», направленный на патриотическое воспитание и социализацию молодёжи через встречи с участниками специальной военной операции и проведение уроков мужества. В 2025 году Мурманская область председательствовала в Совете молодёжных парламентов при ПАСЗР. На этой площадке Молодёжный парламент участвовал в организации межрегионального взаимодействия, обмене практиками и обсуждении законодательных инициатив молодёжных парламентов Северо-Запада.

В связи с тем, что в этом году прекращаются полномочия депутатов Думы седьмого созыва и данного созыва Молодёжного парламента, в традиционный ежегодный доклад также были включены сведения о деятельности молодых парламентариев за предыдущие годы.

- Молодёжный парламент при Мурманской областной Думе доказал свою эффективность, - отметил председатель комитета Герман Иванов. – Очень важно, что за эти годы он стал школой лидерства, ответственности и гражданской активности, местом, где молодые северяне получают уникальный опыт, реализуют свои идеи и уже сегодня вносят реальный вклад в развитие общества, а завтра, я уверен, будут определять вектор развития нашего региона.

По итогам обсуждения комитет принял к сведению доклад о результатах деятельности Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе за 2025 год.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34361/

