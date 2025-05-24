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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.25 15:00

Молодёжный парламент стал важным звеном между молодёжью и законодательным органом власти нашего региона

В Думе прошло заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. С информацией о результатах деятельности за прошлый год выступил председатель Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе Павел Хлопонин.

Отмечалось, что молодые парламентарии являются активными участниками практически всех значимых событий региона, затрагивающих разные сферы жизни. Среди них – акции «Скоро в школу», «Зелёный рекорд», «Коробка храбрости», «Диктант Победы», патриотический проект «Лица героев», молодёжные форумы и фестивали.

Важным направлением по-прежнему остаётся просветительская работа в образовательных организациях, вовлечение подрастающего поколения северян в социально значимую и политическую деятельность. Члены Молодёжного парламента всё также активно участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону проведения спецоперации. Совместно с представителями молодёжного актива области парламентарии приняли участие в обсуждении проекта Стратегии молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года с выработкой конкретных предложений, которые были направлены в профильный комитет Государственной Думы.

С прошлого года члены парламента по своей инициативе принимают участие в приёмах граждан, которые на регулярной основе проводят депутаты областной Думы в своих избирательных округах.

Лариса Круглова отметила, что с каждым годом этот совещательный и консультативный орган при Мурманской областной Думе 7 созыва набирает обороты, став важным звеном между молодёжью и законодательным органом власти региона.

Депутаты информацию приняли к сведению, поблагодарив членов Молодёжного парламента за плодотворную работу, и подчеркнув, что ребятам стоит активнее принимать участие в грантовых конкурсах, как на региональном уровне, так и на федеральном.

Комитет также поддержал обращение коллег из Архангельской области к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой по вопросу строительства зданий фондохранилища для государственных музеев субъектов РФ.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32599/

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