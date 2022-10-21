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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 16:30

Молодёжный патриотический фестиваль «Защитник Заполярья» пройдёт в Мурманске

22 и 23 октября в Мурманске пройдёт молодёжный патриотический фестиваль «Защитник Заполярья», посвященный 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Организаторами выступает Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи при поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области и областного отделения Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.

Планируется участие более 250 человек из числа молодежи и ветеранов боевых действий из Мурманской области и других регионов Российской Федерации.

Также в числе участников делегация Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России: Герои Российской Федерации Павел Шевченко и Дибиргаджи Магомедов, а также Татьяна Адамишина – вдова Героя Российской Федерации (посмертно) Виктора Адамишина, уроженца Мурманска.

22 октября в рамках фестиваля в легкоатлетическом манеже Центра спортивной подготовки состоятся соревнования по боевому самбо и Кубок по спортивному мечу. Открытие в 11.00.

В Мурманском арктическом государственном университете и Мурманском государственном техническом университете, а также кадетской школе Мурманска пройдут «Диалоги с Героями».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, 23 октября состоится автопробег «Помним, гордимся!» по маршруту: мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» – мемориальный комплекс «Долина Славы» (Кольский р-н) – мемориальный комплекс «Титовский рубеж» (п. Титовка). Старт будет дан в 10.00 на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (г. Мурманск), где пройдёт торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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