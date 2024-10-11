Молодёжный портал Мурманской области «Молодая Арктика» одержал победу во всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT»

Проект Мурманской области «Молодая Арктика» стал лучшим в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами» XII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT», который в эти дни проходит в технопарке «Сколково» в Москве.

«Несмотря на то, что молодёжный портал «Молодая Арктика» был создан в 2022 году, система продолжает активно развиваться и в настоящий момент. В разделе «Творчество» каждый может поделиться достижениями, опубликовать фото и видео своих работ, оставить ссылки на соцсети, чтобы получить признание и найти единомышленников. Популярные разделы постоянно обновляются – «Афиша», «Блог» и «Задания», где размещаются опросы, за прохождение которых можно получить баллы и обменять их на фирменный мерч, также соискатели могут найти на портале вакансии от работодателей региона и мероприятия для волонтёров. На «Молодой Арктике» каждый найдёт что-то для себя», – подчеркнула и.о. заместителя губернатора Мурманской области – министра цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Елена Семенова также поблагодарила коллег из Министерства цифрового развития и Центра информационных технологий Мурманской области за проделанную работу, за то, что они продолжают развивать ИТ-решения, которые реализуются в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Призёрами всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» в этом году стали ещё несколько проектов Мурманской области. В номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством» портал транспортсевера.рф занял второе место, а Система общественного наблюдения и аналитики закрепилась на третьем месте в номинации «Комфортная и безопасная городская среда».

Напомним, ключевая тема XII Всероссийского форума «ПРОФ-IT» – национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Участие в форуме принимают представители федеральных и региональных министерств и ведомств, коммерческие и некоммерческие компании, ИТ-руководители страны, эксперты из научных сообществ, отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/