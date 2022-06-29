Молодёжный совет АО «ММТП» помог провести День молодёжи в Мурманске

Портовики приготовили для молодёжи развлекательно-познавательную программу: «Викторина Город-порт», «Калейдоскоп» и «Тир». Любой желающий сначала должен был вытянуть задание из лототрона, а уже затем либо собрать пазл, либо ответить на вопросы викторины, либо отгадать ребус, либо попасть в шарик дротиком, либо сыграть в импровизированное «Поле чудес».

В прошедшие выходные в столице Кольского Заполярья состоялось масштабное празднование Дня молодёжи. Одной из площадок стала территория рядом с Морским вокзалом Мурманска. Помог устроить праздник северянам и Молодёжный совет Мурманского морского торгового порта.

Портовики приготовили для молодёжи развлекательно-познавательную программу: «Викторина Город-порт», «Калейдоскоп» и «Тир». Любой желающий сначала должен был вытянуть задание из лототрона, а уже затем либо собрать пазл, либо ответить на вопросы викторины, либо отгадать ребус, либо попасть в шарик дротиком, либо сыграть в импровизированное «Поле чудес».

«Задания были связаны с деятельностью и историей порта, поэтому участники викторины узнали много нового и уходили от нас с хорошим настроением и сюрпризами от Мурманского морского торгового порта. Очень приятно, что гости высоко оценили стенд Молодёжного совета АО «ММТП» – выстроилась очередь из желающих испытать себя и выполнить задание. Мы, в свою очередь, рады принимать активное участие в жизни любимого города», - рассказывает председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Влада Демченко.

Фото и видео: https://vk.com/murport51