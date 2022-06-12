Молодёжный совет АО «Мурманский морской торговый порт» поздравляет северян с Днём России

День России - один из самых молодых государственных праздников. В этот день было принято новое название нашей страны - Российская Федерация (Россия), Декларация о государственном суверенитете дала отсчёт истории государства, которое основано на гражданских свободах и верховенстве закона.

День России - один из самых молодых государственных праздников. В этот день было принято новое название нашей страны - Российская Федерация (Россия), Декларация о государственном суверенитете дала отсчёт истории государства, которое основано на гражданских свободах и верховенстве закона.

Сейчас этот день наполнен духом патриотизма, 12 июня граждане празднуют национальное единение народа России, общую ответственность за настоящее и будущее страны.

Молодежный совет АО «Мурманский морской торговый порт» подготовил своё поздравление!

Фото и видео: https://vk.com/murport51