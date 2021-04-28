В Мурманской областной Думе состоялось рабочее совещание под председательством Бориса Пищулина. В его работе приняли участие депутаты регионального парламента, министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, председатель комитета молодёжной политики, заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних администрации Мурманска Лариса Клименок, представители некоммерческого фонда «Щит» ­ председатель Совета Геннадий Гурылев и заместитель председателя Владимир Хованский.

В центре внимания – вопрос использования подготовленных исторических материалов о Великой Отечественной войне в военно-патриотической работе с молодёжью.

Борис Пищулин отметил, что очень важно сохранить память о событиях одной из самых масштабных и кровопролитных из войн в истории страны и героическом поколении, мужественно отстоявшем свободу и независимость нашей Родины.

— На совещании для работников системы образования региона представлены исторические материалы, подготовленные представителями ветеранской организации сотрудников органов безопасности «Щит». Это буклеты, книги, кинофильмы – вариации, которые могут быть использованы в учебном процессе школьниками не младше восьмых классов, – продолжил парламентарий. – В настоящее время в учебных пособиях не совсем точно и последовательно представлены многие важные исторические хроники. На это обратил внимание и Президент России Владимир Путин в своём недавнем послании Совету Федерации. И сегодня необходимо исправлять ситуацию, молодое поколение должно знать историю своей страны.

Кроме этого, Борис Пищулин рассказал, что по инициативе членов ветеранской организации Печенги совместно с сотрудниками Краеведческого музея началась работа по подготовке сборника воспоминаний детей Великой Отечественной войны. Эта идея была озвучена всем муниципальным образованиям области и нашла отклик. Депутат выразил уверенность, что на следующий год такое издание будет готово и вызовет неподдельный интерес у юных северян, которые узнают, какой войну видели их сверстники.

— Фонд существует 15 лет. Одно главных направлений его деятельности – военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи, – рассказал Геннадий Гурылев. – Последние десять лет мы занимаемся подготовкой исторических материалов для образовательных организаций о Великой Отечественной войне, событиях, которые происходили, в том числе, и на Кольском полуострове. Источниками служат не только воспоминания, но и документы Министерства обороны. Задача – интересно и качественно преподнести достоверную информацию учащимся. Молодое поколение, зная историю, должно уметь правильно ориентироваться в сложной политической обстановке.