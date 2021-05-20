Молодое пополнение принимает мотострелковая бригада Северного флота

40 призывников из Мурманской, Архангельской, Ленинградской и Московской областей пополнили отдельную мотострелковую бригаду армейского корпуса Северного флота в мае в ходе весеннего призыва.

Молодые военнослужащие зачислены в учебную роту, в которой им предстоит пройти основы военной подготовки, изучить свои обязанности и требования общевоинских уставов. Через несколько недель они примут Военную присягу и будут направлены в различные подразделения мотострелковой бригады.

Призывники обеспечены военной формой одежды и обуви, каждому выданы нессесер с комплектом средств личной гигиены и сумка для вещей с логотипом «Армия России».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, перед прибытием в войска молодые военнослужащие прошли барьерный медицинский контроль, а в дальнейшем в добровольном порядке будут привиты от новой коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».