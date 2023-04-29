Молодогвардейцы передали «Привет от Чебурашки» бойцам СВО

В рамках акции «Привет от Чебурашки» фрукты и творческие подарки получили военнослужащие, находящиеся на лечении в 1469 Военно-морском клиническом госпитале Минобороны России.

Активисты мурманского местного отделения «Молодой Гвардии» при поддержке регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» и Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии посетили 1469 Военно-морской клинический госпиталь Минобороны России.

«В рамках акции «Привет от Чебурашки» юные мурманчане подарили участникам специальной военной операции, находящимся на лечении и реабилитации в военном госпитале, творческие подарки - рисунки с изображением известного и любимого детьми мультипликационного персонажа Чебурашки и пожеланиями выздоровления», - рассказала руководитель Мурманского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Александра Хаверева.

Молодогвардейцы также доставили апельсины, необходимые для поддержания жизненного тонуса и отличного настроения. А мастера прикладного творчества Ирина Секурцева и Елена Мельникова передали для наших бойцов игрушки-талисманы, сделанные собственноручно.

Фото предоставлено региональными отделением партии «Единая Россия».