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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.23 09:30

Молодогвардейцы выступили в Луганской Народной Республике

Творческая бригада «Молодой Гвардии Единой России» из Мурманской области организовала под Луганском концерт для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.

Девушки исполнили для бойцов патриотические песни: «Кукушка»; «Капитан Арктика»; «Нам нужна одна Победа» и другие. В финале концерта прозвучала уже традиционная композиция, ставшая неофициальным гимном СВО, «Донбасс за нами». После чего, по просьбам военнослужащих, творческая бригада исполнила песни «Катюша» и «Офицеры».

«Дорогие наши мужчины! Мы гордимся вами, бесконечно уважаем вас, и благодарим от всей души за то, что вы есть. И пока вы есть нам ничего не страшно! Оставайтесь такими же храбрыми, сильными и уверенными в себе! Мы невероятно счастливы от того, что мы смогли сюда попасть и поздравить вас с самым главным сейчас, в наше время, праздником - с Днём защитника Отечества», - сказала солистка ансамбля, руководитель Мурманского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алёна Адамсон.

Ранее инициатива молодогвардейцев об организации концерта для военнослужащих была поддержана губернатором Мурманской области, секретарём регионального отделения партии «Единая Россия» Андреем Чибисом на рабочей встрече с руководством «Молодой Гвардии».

 

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/murmanskoe-regionalnoe-otdelenie-molodoj-gvardii-organizovalo-koncert-dlya-uchastnikov-svo

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