Молодому учёному Мурманского арктического университета Артёму Пунанцеву вручили медаль Российской академии образования

На церемонии в Москве ассистенту кафедры педагогики, руководителю Центра конвергентной подготовки Института педагогики и психологии Мурманского арктического университета Артёму Пунанцеву вручили медаль «Молодым учёным за успехи в науке» Российской академии образования.

Артём Пунанцев стал победителем конкурса молодых учёных в области наук об образовании в номинации «За научные достижения в сфере опытно-экспериментальных педагогических исследований, в том числе междисциплинарных исследований».

В своём выступлении молодой учёный рассказал о разработанном комплексе критериев, показателей и процедур оценки доступности качественного общего образования на геостратегических территориях России, апробированном в регионах Арктической зоны РФ. Представленный доклад включал в себя обобщённые результаты диссертационного исследования, выполненного под научным руководством доктора педагогических наук, профессора кафедры педагогики МАУ Дмитрия Левитеса.

«Участие в конкурсе молодых учёных РАО открыло для меня возможность обсудить работу с ведущими экспертами, учёными-исследователями, определяющими современные векторы развития отечественной педагогической науки: услышать их мнение относительно уже полученных результатов и рекомендации по выбору направлений и проведению дальнейших исследований по данной проблематике, а также поделиться своими наработками с коллегами – представителями сообщества молодых исследователей в сфере образования. Искренне признателен и благодарен экспертному совету конкурса за высокую оценку данной работы, руководству Мурманского арктического университета, команде Института педагогики и психологии и кафедры педагогики за помощь и поддержку!», – поделился Артём Пунанцев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс ежегодно проводится среди научных и педагогических работников, аспирантов, докторантов и специалистов в возрасте до 35 лет, а также молодых коллективов, работающих в школах, колледжах и университетах, научные интересы которых связаны с разработками в сфере образования.

В 2023 году испытания включали в себя два этапа. По итогам первого (отборочного) этапа были определены кандидаты на соискание медали, публично представившие результаты своей работы в финале конкурса – на Научной конференции молодых учёных в области наук об образовании. Выступления претендентов оценивал экспертный совет, в состав которого вошли президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева, главный ученый секретарь президиума РАО, и. о. вице-президента академии, академик РАО Виктор Басюк, заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко, и.о. академика-секретаря Отделения общего среднего образования РАО, член-корреспондент РАО Людмила Босова, председатель Совета молодых учёных РАО Никита Краснощеков и члены Совета молодых учёных академии.

Фото: https://gov-murman.ru