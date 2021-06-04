«Молодой бизнес нужен в Арктике»: Андрей Чибис выступил на тематической секции ПМЭФ-2021

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Андрей Чибис вчера принял участие в тематической секции «Молодёжное предпринимательство». Модератором мероприятия стала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Участники дискуссии обсудили, существует ли сегодня культура молодёжного предпринимательства в России, как её необходимо развивать, нужны ли в настоящее время молодые предприниматели крупному бизнесу, с какими барьерами они сталкиваются, а также необходимо ли освободить от налогов микробизнес.

«Как губернатор я понимаю, что сегодня в нашем регионе нужен молодой бизнес, чтобы ребята не уезжали в крупные города, а пытались что-то сделать в Арктике. Для этого мы уже радикально снизили в 2020 году до минимальных ставки по упрощённой системе налогообложения на три года, чтобы у ребят была возможность действительно заработать, – отметил Андрей Чибис. – Второй момент, мы ввели губернаторские гранты и финансируем новые идеи. И третье, теперь у нас есть специальные льготы для предпринимательской деятельности в Арктике. Это новые инвестиции от миллиона рублей, также практически в десять раз уменьшились социальные взносы для наших предпринимателей и другое».

Глава региона добавил, что в Мурманской области в Кольском научном центре РАН есть молодые научные сотрудники, которые не просто занимаются фундаментальной наукой, а имеют предметные технологические решения, который действительно могут быть капитализированы.

Андрей Чибис также напомнил, что 4 июня в 17.15 на стенде региона будет разыгран первый участок земли в Мурманской области по программе Дальневосточного гектара, расширенного на территорию Арктики. На нём можно будет организовать любой вид деятельности, в том числе предпринимательскую.

«А с августа, сначала в течение полугода, подав электронную заявку на сайт, получить Дальневосточный гектар в Арктике смогут жители Мурманской области. Ещё через полгода – любой гражданин России», – добавил губернатор.