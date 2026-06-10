Молодой промышленник из Мурманской области вошёл в число претендентов на федеральную премию

Представитель Мурманской области вошёл в число финалистов Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Вадим Шпак – руководитель ПК «Звезда».

До 21 июня выбирают победителя в спецноминации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования». Народного героя выберут среди тех, кто вошёл в топ-200 V Премии – они представляют 65 регионов России.

«Попадание молодого промышленника из Мурманской области в топы всероссийской премии говорит о высоком уровне нашего человеческого капитала и развития отрасли в регионе. Желаем Вадиму Владимировичу удачи и надеемся на высокий уровень поддержки жителей Мурманской области!», - Светлана Панфилова, заместитель Губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области.

Поддержать нашего промышленника можно на сайте премии: mprom.site. Для этого необходимо выбрать регион и нажать «Голосовать» за выбранного финалиста в этом регионе, дождаться подтверждения, что голос учтён.

Проголосовать можно во всех 65 регионах, но только один раз с одного IP-адреса в каждом субъекте.

Имя победителя номинации объявят в июле на церемонии награждения в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Народное голосование – это возможность показать, что производство, настоящие люди и их проекты важны для жителей страны, отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569216/#&gid=1&pid=1