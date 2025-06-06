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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 11:30

Молодой северянин-участник всероссийского проекта «Профразвитие» пройдёт стажировку в дирекции ПМЭФ

Всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Фондом Росконгресс отобрали участников стажировки на Петербургский международный экономический форум. В их числе – студент Мурманского арктического университета Владимир Кочин. Интерес к стажировке был очень велик – более 1000 заявок, конкурс составил 35 человек на место, и только 30 самых мотивированных кандидатов, в том числе из Мурманской области, прошли конкурсный отбор.

Уже в июне молодые специалисты из разных регионов России присоединятся к команде крупнейшего делового события страны: им предстоит пройти практику в дирекции по работе с участниками и проявить себя в организации масштабного мероприятия международного уровня.

Владимир изучает историю и арктическое регионоведение, активно участвует в добровольческой и научной деятельности, а также организации патриотических проектов в Мурманской области. Он помогал в проведении знаковых событий: фестиваля «Териберка», чемпионата северных профессий и учений «Безопасная Арктика», организованных Арктическим советом и Фондом Росконгресс. Кроме того, юноша работал в избирательном штабе и выступал общественным наблюдателем, совмещая интерес к общественно-политическим процессам с деятельностью в сфере молодёжного просвещения.

«Участие в проекте «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – уникальная возможность для молодёжи и молодых специалистов получить ценный опыт, развить профессиональные навыки и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Сейчас с нетерпением и лёгким волнением жду старта своей стажировки в «Росконгрессе». Уверен, что она принесёт много нового и оставит только положительные эмоции», – отметил Владимир Кочин.

Отметим, проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» предоставляет молодежи возможности для профессионального роста: помогает разобраться в процессе трудоустройства, подобрать подходящие стажировки и получить поддержку от наставников.

«Создание равных карьерных возможностей для молодежи – приоритет работы президентской платформы. Особенно ценно, что ребята получают шанс проявить себя в деле в крупнейших компаниях и на ведущих федеральных площадках России. Стажировка на ПМЭФ – это важный для молодых людей практический опыт, а также шаг в профессию, возможность завести полезные знакомства, найти наставников и показать свои сильные стороны. Вместе с командой «Росконгресса» мы открываем перед участниками проекта «Профразвитие» реальный путь к старту карьеры. Благодарим коллег за сотрудничество, желаем всем ребятам успеха – а тем, кто только планирует свой карьерный путь, – не бояться мечтать, расти и использовать каждую возможность. Все только начинается!» – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

«Стажировка на ПМЭФ для молодых специалистов – это полное погружение в рабочую атмосферу крупного международного мероприятия, возможность применить на деле знания и навыки, лучше понять свои сильные и слабые стороны. Ребят ждёт не только насыщенная событиями и впечатлениями работа, но и новые знакомства, новые перспективы, опыт, который позволит смотреть в будущее с уверенностью и энтузиазмом», – отметил председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

 

 

Фото (проект «Профразвитие»): https://gov-murman.ru/info/news/548032/#&gid=1&pid=3

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