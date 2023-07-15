Молодой учёный Мурманского Арктического университета Дарья Колотова – в числе победителей грантового конкурса Президентской программы исследовательских проектов

Российский научный фонд (РНФ) подвёл итоги конкурса Президентской программы исследовательских проектов 2023 года на получение грантов «Проведение инициативных исследований молодыми учёными».

Конкурс проводится среди исследователей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации. В результате отбора этого года поддержку получил 431 проект, в том числе работа заведующего научно-исследовательской лабораторией «Химия и технология морских биоресурсов» Мурманского арктического университета, кандидата химических наук Дарьи Колотовой.

Проект юного заполярного учёного направлен на создание биоразлагаемых антимикробных плёнок на основе рыбного желатина и альгината натрия с повышенными механическими и функциональными свойствами. Практическая ценность исследования состоит в том, что использование биополимерных плёнок позволит замедлить порчу охлажденной мясной и рыбной продукции, продлив сроки их хранения. Кроме того, создание таких инновационных материалов поможет решить ряд экологических проблем, связанных с производством и применением пластиков, полученных из нефтяного сырья. Также применение рыбного желатина и альгината натрия может решить проблему комплексного и рационального использования морских биоресурсов, что является актуальной задачей в рамках всемирно признанной концепции развития экологически безопасных безотходных технологий. Данные биополимеры обладают высокой биосовместимостью и биоразлагаемостью, проявляют высокую биологическую и антимикробную активность в сочетании с растительными экстрактами, что представляет большой интерес для пищевой промышленности.

Победа в конкурсном отборе Президентской программы исследовательских проектов обеспечит Дарье Колотовой финансовую поддержку на два года суммарным объёмом 3 млн рублей. Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ранее молодой исследователь МАУ уже получала поддержку Российского научного фонда. Её проект «Получение полиэлектролитных комплексов на основе недоиспользованных биополимеров морского происхождения для медико-биологических целей» был успешно реализован и завершён в июне этого года.

Фото: https://gov-murman.ru