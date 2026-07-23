Лишь 3% россиян считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на большееМолодой учёный Мурманского арктического университета выиграл грант Российского научного фонда на создание паштета для пожилых людей
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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.26 12:30

Молодой учёный Мурманского арктического университета выиграл грант Российского научного фонда на создание паштета для пожилых людей

Российский научный фонд подвёл итоги конкурса на получение грантов на проведение инициативных исследований. Фонд поддержал 414 проектов молодых учёных в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации. В число победителей вошёл учёный Естественно-технологического института, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Химия и технология морских биоресурсов» Мурманского арктического университета кандидат технических наук Андрей Глухарев.

Как рассказал молодой учёный МАУ, проект направлен на создание продукта для специализированного питания лиц пожилого возраста. В его составе будут использованы функциональные пищевые ингредиенты из биологических ресурсов Арктического региона — с целью улучшения рациона и профилактики алиментарно-зависимых заболеваний человека.
Кроме того, в рамках проекта будет разработана технология переработки вторичного сырья и продуктов переработки креветки для получения пищевых веществ, обладающих геропротекторными свойствами. Это будет способствовать решению проблемы рационального использования биоресурсов в рамках всемирно признанной концепции развития безотходных и экологически безопасных технологий.

Проект, получивший финансовую поддержку, рассчитан на осуществление научных исследований в течение двух лет. Размер гранта Фонда составляет до 1,5 миллиона рублей ежегодно.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571569/#&gid=1&pid=1

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