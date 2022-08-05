Молодожёны впереди! Мурманск готовится к фестивалю спорта «Гольфстрим»

В администрации города Мурманска состоялось большое совещание, посвященное фестивалю спорта «Гольфстрим». Участники встречи – представители городских комитетов и управлений округов, областных учреждений и ведомств – обсудили план культурно-спортивных мероприятий и другие организационные вопросы.

В этом году праздник спорта пойдёт уже в 15 раз. К пробегу по Кольскому мосту, и заплыву через Кольский залив и другим традиционным мероприятиям добавятся новые. Кроме того, для мурманчан и гостей города выступят приглашенные артисты.

Пробег по Кольскому мосту откроют молодожёны, которые в свой первый день семейной жизни проедут по мосту на трёх лимузинах.

Ещё один сюрприз - для участников забега будет организована лотерея, посвященная 106-летию Мурманска. У каждого обладателя брендированной футболки появится возможность выиграть полёт на вертолёте МИ-8 над столицей Заполярья. В упаковках с футболками будут спрятаны 106 сертификатов на воздушную прогулку 4 сентября.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23122&page=1