Молодые авиаторы Северного флота учились летать в ночном небе Арктики

В Мурманской области состоялись учебные полёты с молодыми экипажами отдельного смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота. Они выполнялись с аэродрома Мончегорск в соответствии с планом боевой подготовки.

В ходе проведения лётной смены командный состав полка на истребителях МиГ-31БМ и фронтовых бомбардировщиках Су-24М обучал подчиненных особенностям техники пилотирования и навигации, а также выполнению самостоятельных посадок на аэродром базирования в ночное время в условиях низких температур.

К полётам были привлечены 18 опытных и молодых лётчиков. Одновременно в воздухе находилось до шести боевых машин. Пилоты совершили более 20 самолётовылетов. Общий налёт воздушных судов составил свыше 15 часов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты проводились в ночное время в условиях низких температур, что наложило дополнительную нагрузку не только на летный состав и группу руководства полетами, непосредственно участвующих в летной смене, но и на инженерно-авиационную службу, обеспечивающую наземную подготовку авиационной техники и готовность взлётно-посадочной полосы.

Все лётчики для выполнения ночных полётов прошли специальную теоретическую подготовку, а также практическую подготовку на тренажёрах и в кабинах воздушных судов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12398197@egNews