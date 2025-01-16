Молодые борцы Кольского Заполярья разыграли медали областных соревнований в Снежногорске

В Снежногорске состоялись первенство Мурманской области по греко-римской борьбе, а также чемпионат и первенство Мурманской области по вольной борьбе. В соревнованиях, которые прошли 11 и 12 января, приняли участие около 200 борцов из пяти городов Кольского Заполярья.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в чемпионате Мурманской области по вольной борьбе среди мужчин победителям в своих весовых категориях стали Даниил Анциферов (Полярный), Кирилл Казаков (Полярный), Руслан Мамедов (Мурманск), Раусл Дадашев (Мурманск) и Иван Коробейников (Снежногорск). В женском зачёте чемпионками стали Виктория Низамутдинова (Снежногорск) и Ксения Боброва (Снежногорск)

В первенстве Мурманской области по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет победу одержали Даниил Лазутин (Мурманск), Иван Герасимов (Снежногорск), Магомед Магомедов (Мурманск), Святослав Минасян (Мурманск), Егор Норицын (Мурманск) и Иван Коробейников (Снежногорск). В первенстве Мурманской области по вольной борьбе среди юниорок до 21 лучшими стали Лидия Мельникова (Полярные Зори) и Петронела Речан (Снежногорск).

В областном первенстве среди юношей до 18 лет победителями стали Максим Федяевский (Снежногорск), Никита Балычев (Снежногорск), Магомед Токаев (Снежногорск) и Нахим Байрамов (Полярный). В аналогичной возрастной категории среди девушек золото завоевали Прасковья Новикова (Полярные Зори), Евгения Сарычева (Снежногорск), Амелия Иванова (Снежногорск), Софья Вострякова (Полярные Зори) и Валерия Ященко (Снежногорск).

В самой младшей возрастной категории (до 16 лет) победителями первенства стали Илья Бондаренко (Гаджиево), Михаил Мудрихин (Гаджиево), Матвей Кащеев (Снежногорск), Рамазан Арабов (Гаджиево), Леонид Дмитриев (Гаджиево), Александр Бутков (Снежногорск), Александр Кондрашкин (Снежногорск), Арсен Милашов (Снежногорск), Марат Арабов (Гаджиево), Андрей Воробей (Гаджиево), Мир-Аслан Джавадов (Гаджиево), Сергей Гладков (Снежногорск) и Данил Петров (Снежногорск).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/