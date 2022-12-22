Молодые чемпионы Кольского Заполярья – в числе стипендиатов губернатора Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской областной филармонии прошла торжественная церемония чествования одарённых детей и талантливой молодёжи региона. Наряду с молодыми северянами, добившимися особых успехов в общественно полезной, военно-патриотической, культурной и научно-исследовательской деятельности, в этот день чествовали талантливых спортсменов Кольского Заполярья.

Глава региона Андрей Чибис наградил повышенной стипендией «Олимп» в размере 100 тысяч рублей, неоднократного призёра и победителя международных, всероссийских и региональных соревнований, мастера спорта международного класса, члена спортивной сборной страны по плаванию – Павла Самусенко. Накануне спортсмен завоевал 2 серебряные и 1 бронзовую медали XVI международных соревнований «Кубок Владимира Сальникова» в Санкт-Петербурге и был удостоен награды в номинации «Герои спортивного Заполярья» на ежегодной торжественной церемонии чествования спортактива Мурманской области.

Ещё 25 северян, показавших выдающиеся результаты в этом году, наградила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. Благодаря победам на соревнованиях различного уровня, преданности выбранному пути и настойчивости в достижении поставленных целей, молодые чемпионы получили именные стипендии губернатора Мурманской области в размере 37 тысяч рублей, в парных видах спорта – 18,5 тысячи рублей на каждого спортсмена. В числе стипендиатов – рекордсмен России, неоднократный призер и победитель международных, всероссийских и региональных соревнований, член сборной страны по пауэрлифтингу, мастер спорта России Марк Микитюк. Напомним, что он также был отмечен в номинации «Прорыв года» на торжественной церемонии чествования спортактива региона, прошедшей накануне.

В рамках церемонии также прошло награждение новой Специальной стипендией губернатора Мурманской области, учреждённой в 2022 году. Её цель – отметить особые успехи в учебной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной и общественно-полезной деятельности заполярной молодежи. В числе стипендиатов –спортсмен Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Павел Самусенко, спортсмен спортивной школы «Олимп» из Оленегорска Дмитрий Зыкин, воспитанник Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва Никита Абозовик. Молодые люди в течение года будут ежемесячно получать премию в размере 15 тысяч рублей, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото предоставлено АНО «Мурманконгресс».