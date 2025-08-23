Молодые дарования Мурманской области принимают участие в Международном детском культурном форуме

На этой неделе в Москве стартовал долгожданный Международный детский культурный форум, объединивший талантливых ребят со всей России и из 17 стран мира.

Первый день форума выдался насыщенным и ярким. Ксения Грачева, юная художница из нашего региона, приняла участие в создании масштабного арт-объекта для «Дома культуры», работая бок о бок с талантливыми ребятами со всей страны.

Как сообщает vk.com/murmanculture, наши участники форума посетили много творческих встреч и мастер-классов. Особый восторг у них вызвало цирковое представление «Магия цирка» в Большом концертном зале Дворца пионеров, где артисты Большого Московского государственного цирка и иллюзионист Сергей Сафронов поразили воображение юных зрителей.

Мастер-класс от хореографа Егора Дружинина прошёл в атмосфере джаза, вдохновив ребят на новые творческие эксперименты. Катерина Гресь, радиоведущая и философ, провела иммерсивную лекцию, поделившись секретами развития творческого мышления и креативности.

Впереди ребят ждут ещё несколько дней, полных новых знаний, вдохновения и незабываемых впечатлений.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284025%2Fwall-139605315_30767