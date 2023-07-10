«Молодые дарования России – 2023»: обучающиеся детских школ искусств Мурманской области и студенты Мурманского колледжа искусств стали призерами Всероссийского конкурса

«Молодые дарования России – 2023» – ежегодный масштабный конкурс среди обучающихся и студентов детских школ искусств и училищ, достигших высоких результатов в обучении. Направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в стране и поддержку учащихся детских школ искусств. Конкурс проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет.

В номинации «Фортепиано, орган» лауреатом 2-й степени стал студент Мурманского колледжа искусств Морев Александр, лауреатом 3-й степени – Кадькалов Роман, обучающийся Детской музыкальной школы №5 г. Мурманска.

В номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» лауреатом 3-й степени стала Башко Зоя, студентка Мурманского колледжа искусств.

В номинации «Народные и национальные инструменты» звание лауреата 3-й степени присуждено Дивееву Матвею, обучающемуся Детской школы искусств №1 г. Мурманска.

В номинации «Живопись, акварельная живопись» лауреатами 2-й степени стали Вакульская Мария, обучающаяся Детской художественной школы г. Мурманска и Морозова Вероника, студентка Мурманского колледжа искусств. Лауреатами 3-й степени стали Зубова Анна, обучающаяся Детской школы искусств имени А.С. Розанова г. Кировска и Карнова Анна, обучающаяся Детской художественной школы г. Североморска.

В номинации «Театральное искусство, цирковое искусство» лауреатом 2 степени стала Михайличенко Ульяна, обучающаяся Детской театральной школы г. Мурманска.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, «Молодые дарования России» – один из самых престижных профессиональных Всероссийских конкурсов, его учредителем является Министерство культуры РФ. Организатор конкурса — Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Фото: https://gov-murman.ru