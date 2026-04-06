Мурманская область. Арктика (16+)06.04.26 08:45

Молодые джазовые коллективы приглашают к участию во Всероссийском конкурсе имени Игоря Бутмана

Продолжается приём заявок на участие в пятом Всероссийском конкурсе молодёжных джазовых коллективов, который проводит Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана. Конкурс проходит в рамках V Moscow Jazz Festival (Пятого международного Московского джазового фестиваля) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Участниками могут стать студенческие и профессиональные молодёжные джазовые коллективы (от 3 до 11 человек — камерные ансамбли, а также джазовые оркестры). 

Конкурс проводится в offline- и online-формате. Для участия в онлайн-формате необходимо загрузить на платформу «RuTube»  два разнохарактерных видеоролика с «живым» исполнением (общая продолжительность — не более 15 минут) до 13 апреля. Принимаются джазовые стандарты, авторские пьесы, обработки классических и фольклорных произведений.

Оценку выступлений проводит экспертная комиссия. Результаты будут опубликованы 20 апреля 2026 года на официальном сайте moscowjazzfest.com.

Победители приглашаются к выступлению на площадках V Moscow Jazz Festival в Москве (с 7 по 14 июня).

Электронная заявка на участие размещена на сайте Московского джазового фестиваля: moscowjazzfest.com.

Официальная почта конкурса для связи: contest@moscowjazzfest.com.

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
