Молодые джазовые коллективы приглашают к участию во Всероссийском конкурсе имени Игоря Бутмана

Продолжается приём заявок на участие в пятом Всероссийском конкурсе молодёжных джазовых коллективов, который проводит Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана. Конкурс проходит в рамках V Moscow Jazz Festival (Пятого международного Московского джазового фестиваля) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Участниками могут стать студенческие и профессиональные молодёжные джазовые коллективы (от 3 до 11 человек — камерные ансамбли, а также джазовые оркестры).

Конкурс проводится в offline- и online-формате. Для участия в онлайн-формате необходимо загрузить на платформу «RuTube» два разнохарактерных видеоролика с «живым» исполнением (общая продолжительность — не более 15 минут) до 13 апреля. Принимаются джазовые стандарты, авторские пьесы, обработки классических и фольклорных произведений.

Оценку выступлений проводит экспертная комиссия. Результаты будут опубликованы 20 апреля 2026 года на официальном сайте moscowjazzfest.com.

Победители приглашаются к выступлению на площадках V Moscow Jazz Festival в Москве (с 7 по 14 июня).

Электронная заявка на участие размещена на сайте Московского джазового фестиваля: moscowjazzfest.com.

Официальная почта конкурса для связи: contest@moscowjazzfest.com.