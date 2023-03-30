«Молодые голоса»: юные мурманчане соревновались в вокальном мастерстве

Сегодня в детской музыкальной школе №6 Мурманска прошёл городской конкурс сольного и ансамблевого академического пения «Молодые голоса».

13 сольных исполнителей и 11 ансамблевых коллективов, всего более ста музыкантов, исполнили произведения русских и зарубежных композиторов, а также народные песни.

Как сообщает администрация города Мурманска, возраст конкурсантов — от 6 до 17 лет. В мероприятии приняли участие представители семи городских образовательных учреждений — детских музыкальных школ №1 им. Волковой, №№3, 5 и 6, а также детских школ искусств №№1, 3 и 4.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24687&page=1