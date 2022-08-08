Молодые художники и дизайнеры Мурманской области оформляют домик арт-кластера «Таврида»

На площадке арт-кластера «Таврида» в Судаке впервые стартовал проект «АРТ. Родина». Молодые дизайнеры и художники декорируют деревянные домики в жилой зоне, отображая в своих работах культурно-исторические и природные особенности разных уголков России. В числе дизайнеров – команда Мурманской области. По задумке авторов проекта брендированные домики – это начало диалога между регионами нашей большой страны, новый шаг к объединению молодёжи всей России.

Участники проекта от региона – это студенты Института креативных индустрий и предпринимательства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный университет»: Светлана Ващенко, Анастасия Миловидова и Татьяна Кузнецова.

Студентки в течение нескольких месяцев разрабатывали дизайн интерьера и экстерьера деревянного домика, и итогом стал целый художественный проект, содержащий айдентику Мурманской области – карту Кольского полуострова в виде медведя, изображение северной ягоды морошки, а также образ заполярного тюленя. Основной цветовой паттерн проекта – это региональный фирменный стиль.

В помощь студенческой команде в Судак прибыли профессиональные художники-муралисты – Павел Савчук и Полина Малышкина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, креативные расписные домики на арт-кластере «Таврида» можно будет увидеть на фестивале «Таврида. АРТ», который пройдёт с 15 по 19 августа.

Инициатором и руководителем проекта выступает участница образовательного сезона-2021 арт-кластера «Таврида», актриса и путешественница по России и миру Анна Ещенко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/