Молодые художники «перезагрузят» городское пространство Полярных Зорей

В Полярных Зорях стартовал проект «Стрит-арт перезагрузка», победивший в конкурсе Президентского Фонда культурных инициатив. Инициатива реализуется при поддержке Администрации города Полярные Зори и Фонда «Атомград».

Цель «Стрит-арт перезагрузки» – развитие в городе атомщиков уличного искусства, которое сейчас набирает всё большую популярность и позволяет выразить себя местным художникам. В рамках проекта молодые северяне нанесут рисунки на трансформаторные подстанции.

«В Полярных Зорях живут талантливые ребята, творчество которых известно многим местным жителям. Молодые художники хотят развиваться и пробовать новые для себя творческие форматы. Данный проект даст им возможность попробовать себя в стрит-арте, нанести изображения на поверхности крупного масштаба», – комментирует автор проекта Оксана Пухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, организаторы запланировали проведение мастер-классов художников из разных городов Мурманской области. Они помогут молодым людям обучиться новым навыкам рисования, граффити и освоить другие арт-направления. Ещё одна важная задача «Стрит-арт-перезагрузки» – проведение образовательных мероприятий и стратегических сессий по перезагрузке городской среды.

Организаторы уверены, что проект не только преобразит неприглядные объекты, но и даст толчок к развитию творческих сообществ, вовлекая жителей в современные виды искусства.

С подробной информацией о проекте можно ознакомиться в группе Фонда «Атомград».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/