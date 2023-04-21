Молодые и многодетные семьи Мурманска получили сертификаты на улучшение жилищных условий

В Мурманске состоялось торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска».

В мероприятии принял участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Как сообщает администрация города Мурманска, оказание финансовой помощи на приобретение жилья молодым и многодетным семьям является одним из направлений демографической политики города Мурманска, и реализуется с 2006 года. С 2013 года действия программы были расширены и поддержку стали получать многодетные семьи, проживающие на территории города, без ограничения возраста супругов.

Социальная выплата на приобретение жилья, предоставляемая молодым или многодетным семьям в рамках действия муниципальной программы, составляет 20% от расчётной (средней) стоимости жилья. Также мурманчане могут использовать собственные средства, средства материнского капитала, регионального материнского капитала или средства ипотечных жилищных кредитов.

В феврале 2023 года состоялась выдача свидетельств 34 семьям, в марте – 43 семьям. Сегодня было вручено 50 свидетельств, из которых 35 молодым и 15 многодетным семьям. Таким образом, в 2023 году сертификаты на улучшение жилищных условий получили 127 семей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24849&page=1